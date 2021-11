Estoński fintech gospodarki cyrkularnej Fairown pozyskuje 4,2 mln euro z inwestycji zalążkowej na rozwój subskrypcji produktów i zmniejszenie ilości odpadów

Założona w 2018 roku firma Fairown opracowała platformę finansowania w chmurze, która umożliwia świadomym ekologicznie markom oferowanie swoich produktów jako usług za miesięczne subskrypcje. Firma zapewnia również płynny cykl odnowy poprzez zbieranie

i utylizację starych produktów.

Nowe pokolenie konsumentów zaczęło cenić usługi i szybki dostęp do produktów bardziej niż własność, co doprowadziło do transformacji takich branż jak muzyka i film. Inicjatywy regulacyjne, takie jak unijny Zielony Ład, przenoszą ten trend na dobra materialne, ponieważ firmy muszą przejść z liniowego na cyrkulacyjny model biznesowy.

Firma Fairown umożliwia międzynarodowym markom i sprzedawcom detalicznym, takim jak Apple, Komplett czy STIHL, wprowadzanie produktów jako oferty usługowej, stawiając ideę zrównoważonego rozwoju w centrum innowacji.

W przeciwieństwie do rozwiązań typu "kup teraz, zapłać później", firma Fairown zapewnia finansowanie subskrypcji z płynnym procesem odnawiania. - Pomaganie firmom w przejściu z gospodarki linearnej na cyrkularną jest moją pasją i misją już od 18 lat. Rozumiem jego złożoność. Dzięki dodatkowemu kapitałowi, nasz zespół zamierza skrócić czas wprowadzania na rynek oferty subskrypcji produktów oraz szybko rozwinąć działalność w Europie - powiedział Hendrik Roosna, Dyrektor Generalny firmy Fairown.

Warto zauważyć, że tylko w tym roku firma Fairown urosła o ponad 3000% przy zaledwie 15-osobowym zespole. Roosna wyjaśnił tło tak niezwykłego wzrostu wielkości biznesu:

- Przeszliśmy od 0 do 1 w niesamowitym tempie. W październiku nasza platforma obsłużyła transakcje o łącznej wartości 5 mln euro, co oznacza wzrost z poziomu zaledwie 151 tys. euro w styczniu. Mamy już w przygotowaniu projekty, które pozwolą nam osiągnąć 500% wzrost w 2022 roku. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie nowe perspektywy przyniesie nowy rok.

Liderem inwestycji jest main incubator, inwestor wczesnego etapu rozwoju Commerzbank Group. - Staramy się wprowadzić usługi firmy Fairown na rynek niemiecki poprzez integrację rozwiązań finansowych Commerzbanku. Firma pokazała już, że jej klienci są w stanie sprzedawać więcej produktów przy użyciu Fairown, umożliwiając jednocześnie cyrkularny model biznesowy. Cieszymy się, że możemy dalej wspierać firmę Fairown w jej misji uczynienia z cyrkularności nowej normy - powiedział Moritz Schwarz, Menedżer Inwestycyjny w main incubator.

Dr Ronald Rapberger, CIO w primeCROWD, dodał: - Staramy się zapewnić profesjonalny dostęp do inwestycji w start-upy ponad granicami poprzez łączenie wybitnych europejskich start-upów z europejskimi inwestorami, czego najlepszym przykładem jest firma Fairown.

Z nowym zastrzykiem kapitału od naszych doświadczonych i dobrze powiązanych inwestorów, widzę duży potencjał dla firmy Fairown, aby kontynuować imponującą trajektorię wzrostu.

W wyniku tej inwestycji firma skupi się na umocnieniu pozycji w Niemczech i Polsce, udoskonaleniu oferty produktowej oraz nawiązaniu nowych partnerstw z międzynarodowymi markami. Obecnie firma Fairown działa na 8 rynkach w krajach nordyckich i bałtyckich.

Firma Fairown nawiązała już udaną współpracę z globalną marką STIHL. Benjamin Junghans, Dyrektor STIHL Digital, powiedział: - Elastyczne opcje płatności w połączeniu z wysokiej jakości usługami świadczonymi przez naszych certyfikowanych dealerów STIHL to ogromny wkład w zapewnienie klientom najlepszych doświadczeń. Dzięki firmie Fairown korzystaliśmy z tych zalet przez ostatnie dwa lata w ramach programu STIHL All-Inclusive w krajach skandynawskich. Naszym kolejnym krokiem będzie dodanie cykli odnawiania do zużytych produktów i danie im drugiego życia. Usługi firmy Fairown dla marek premium przynoszą oczywiste korzyści.

Gospodarka cyrkularna jest kluczem do zrównoważonej i świadomej konsumpcji. W ten sposób możemy zamknąć pętlę i sprawić, że znacznie mniej starych produktów i elektroniki trafi na wysypisko śmieci.

Fairown to estońska firma fintech, założona w 2018 roku. Firma osiągnęła przychody na poziomie 1,2 mln euro, stała się rentowna i rozszerzyła działalność na 8 krajów. Estoński fintech współpracuje z wiodącymi markami, detalistami i bankami, aby wspierać gospodarkę cyrkularną i zrównoważoną konsumpcję. Firma zapewnia unikalną platformę w chmurze, która pozwala firmom dbającym o środowisko oferować swoje produkty w ramach miesięcznych subskrypcji i zapewnia płynny cykl odnawiania produktów.

